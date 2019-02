Projekt nowelizacji kodeksu karnego od miesiąca przechodzi konsultacje. Minister sprawiedliwości przedstawił go w styczniu w reakcji na śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zbigniew Ziobro chce podniesienia kar. „Sprawiedliwość to nie pobłażliwość”, „sprawców poważnych przestępstw trzeba na długo izolować” – uzasadnia zmiany resort. Eksperci ostrzegają, że skutkami zmian będą zwiększenie liczby więźniów i naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Najpoważniejszą zmianą będzie likwidacja kary 25 lat więzienia i podniesienie górnych widełek podstawowego wymiaru kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat. Otworzy to drogę do zaostrzenia sankcji za rozmaite przestępstwa. Np. zagrożenie karą za zabójstwo wzrośnie do 30 lat (dziś to kara od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat lub dożywocie). Skazanych za rozbój z bronią będzie można izolować przez 20 lat (dziś maksymalnie 15), a gwałcicieli przez 15 (dziś 12), czyli tyle, ile obecnie za zabójstwo. Zagrożenie karą za udział w bójce czy pobicie wzrośnie do lat pięciu. Sądy mają karać surowiej i częściej wysyłać za kraty, bo resort chce m.in. ograniczyć możliwość orzeczenia grzywny lub ograniczenia wolności. Np. do więzienia na pięć lat będzie można pójść za kradzież tablic rejestracyjnych. Dziś to wykroczenie.