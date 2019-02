W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które decyzją prezydenta odbędą się 26 maja, Polacy wybiorą 52 swoich przedstawicieli. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 6 kwietnia ugrupowania są zobowiązane do powiadomienia PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Dziesięć dni później upływa termin zgłaszania list kandydatów na posłów PE.

Przed tygodniem PiS ogłosił nazwiska tych, którzy będą otwierać listy. To najbardziej sprawdzeni i rozpoznawalni politycy obozu rządzącego. Wśród nich: była premier Beata Szydło, szefowa MEN Anna Zalewska, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Na listach nie zabrakło też byłego szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, wicemarszałka Senatu Adama Bielana, wiceministra kultury Jarosława Sellina czy odpowiedzialnej za pomoc humanitarną Beaty Kempy.

W sobotę PiS zorganizował konwencję, podczas której prezes Jarosław Kaczyński przedstawił „nowy”, „trudny” program. W ramach niego obiecał 500 plus od pierwszego dziecka, zlikwidowanie 18-proc. podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT pracowniczego, „trzynastkę” dla każdego emeryta oraz przywrócenie połączeń lokalnych.