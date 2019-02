Chodzi o pieniądze, których – jak zeznał biznesmen – Kaczyński zażądał od Birgfellnera w lutym 2018 r., by zapłacić ks. Rafałowi Sawiczowi. To członek rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego – fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Bez podpisu Sawicza nie dało się rozpocząć budowy 190-metrowego wieżowca na działce należącej do Srebrnej – perły w koronie majątku związanego ze środowiskiem PiS.

– Jest to kwota należna, wystąpiliśmy ze standardowym pismem w imieniu naszego klienta. Jeśli nie będzie zapłaty, podejmiemy kolejne kroki prawne – podkreśla mecenas Jacek Dubois, drugi z pełnomocników austriackiego przedsiębiorcy.

Nie wiadomo, czy pieniądze Sawicz dostał. Birgfellner zeznał podczas pierwszego przesłuchania w prokuraturze 11 lutego br., że przekazał kopertę w partyjnej centrali PiS na Nowogrodzkiej konkretnej osobie. Miał ją też trzymać w rękach Kaczyński.