„Wywodzimy się z różnych środowisk politycznych, łączy nas jednak wiara, że polską racją stanu jest trwałe zakorzenienie naszej Ojczyzny w Europie” – tak rozpoczyna się deklaracja, której podpisanie poprzedziła w niedzielę rano wspólna konferencja prasowa. Autorzy piszą, że stawką majowych eurowyborów jest przyszła pozycja Polski w Unii Europejskiej zdegradowana przez trzy lata rządów PiS.

Koalicja otwarta na nowe środowiska

Postulaty to UE, „która będzie zmniejszać różnice między Polską a zachodem Europy w poziomie dochodów, wysokości dopłat dla rolników, sytuacji pracowników, jakości życia, czystości powietrza, ochronie klimatu”.

Koalicja to zwieńczenie wielomiesięcznych negocjacji. Wedle większości liderów jest zapowiedzią wspólnego startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. – Międolenie się skończyło. Trochę to trwało, ale powstaje największa koalicja. Jest to odpowiedź na prośby Polaków. Mówili nam: musicie iść razem – podkreślał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego partia dopiero w sobotę zdecydowała, że wchodzi do Koalicji Europejskiej.