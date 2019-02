- Widzieliśmy wczoraj konwencję PiS, widzieliśmy agresję, ale i strach - w takich słowach lider PO Grzegorz Schetyna skomentował sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości.

- Pamiętajmy 4 czerwca 1989 roku to właśnie szeroka koalicja wszystkich środowisk pozwoliła stworzyć nową jakość i dała zwycięstwo - mówił Schetyna. - Wierzę, że tak jak wówczas zbudujemy coś wielkiego i skutecznego.

"By Unia trwała, a Polska była jej częścią"

Lider PO dziękował przywódcom innych partii oraz premierom i ministrom spraw zagranicznych, którzy dwa tygodnie temu zawiązali Koalicję i wezwali do współpracy. Schetyna zaznaczył, że Koalicja Europejska będzie się otwierać na nowe środowiska, również pozapartyjne i pozapolityczne.

Ceremonia wieńczy wielomiesięczne negocjacje partii politycznych, które miały doprowadzić do utworzenia wspólnych list. Wedle większości liderów jest zapowiedzią podobnej koalicji na wybory parlamentarne na jesieni tego roku. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, określał te negocjacje jako „międolenie”, ale to jego partia jako ostatnia przystąpiła do Koalicji. Ostatecznie tworzą ją: PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni