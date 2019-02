W czasie sobotniej konwencji PiS zapowiedział wprowadzenie pięciu pakietów., tj. 500 plus na każde dziecko, emerytura plus - czyli 13 emerytura, obniżenie kosztów pracy oraz zlikwidowanie PiT dla osóbdo 26 roku życia, a także poprawę komunikacji lokalnej

Premier Mateusz Morawiecki wypowiadając się dla TVP Info stwierdził, że „w pierwszej kolejności zajmą się komunikacją między gminami”, a odpowiednie ustawy „będą wdrożone już na wiosnę”. - Będzie to polegało na przekazaniu do powiatów odpowiednich sum, dokładnie wyliczonych, dopłat do tzw. wozokilometrów - tłumaczył premier. Dopłaty mają trafić nie tylko do lokalnych PKS, ale do operatorów transportu prywatnego. Rządowy fundusz ma reaktywować lokalne linie, które w ostatnich czasach były likwidowane z powodu nieopłacalności.

Jeszcze w maju, czyli tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wystartuje program emerytura plus - emeryci otrzymają 13 emeryturę - czyli zapowiedziane przez prezesa PiS 1100 złotych. Taką emeryturę zapowiadała w swoim programie w przeszłości Platforma Obywatelska. Premier ujął to stwierdzeniem, że jest to „dodatkowy zastrzyk dla emerytów”.