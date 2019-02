3 ZDJĘCIA Konwencja Prawa i Sprawiedliwości (Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta)

500 plus od pierwszego dziecka, zlikwidowanie 18-proc. podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, jednorazowo 1,1 tys. dla każdego emeryta, obniżenie podatków i przywrócenie lokalnych połączeń - obiecał Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji PiS. Nie ukrywał, że chodzi o wybory: do europarlamentu i do Sejmu