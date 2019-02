W lutowym sondażu IPSOS dla OKO.press wyniki - w wariancie wszystkie partie osobno - były następujące: PiS – 35 proc., PO – 24 proc.; Wiosna – 12 proc., Kukiz’15 – 7 proc., KORWiN + RN – 6 proc., PSL – 4 proc., SLD – 3 proc., Nowoczesna – 1 proc., Razem – 1 proc.

OKO.press zapytało również badanych, czy w ostatnim roku zmienili roku swoje wybory polityczne. Tylko 72 proc. zadeklarowało polityczną niezmienność poglądów. Ponad jedna czwarta Polek i Polaków zmieniła swoje preferencje partyjne.

Skąd tak duża ruchliwość?

PiS traci poparcie. Na rzecz wszystkich innych

Od kiedy na jesieni rozpoczęła się seria afer i wpadek Prawa i Sprawiedliwości, wiele osób zastanawia się, „dlaczego PiS-owi nie spada”. Odpowiedź jest prosta: otóż spada i to mocno.

W stosunku do wyników sondażu IPSOS dla OKO.press z sierpnia 2018 roku, PiS stracił 6 punktów procentowych. Wedle sondaży innej renomowanej pracowni Kantar Millward Brown, PiS stracił od września 2018 do lutego 2019 aż 9 punktów procentowych (spadek z 38 do 29 proc!).