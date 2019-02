Raport na temat pedofilii w polskim Kościele został przekazany papieżowi Franciszkowi w środę. To wtedy w Watykanie spotkali się z nim: posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz), warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska oraz prezes fundacji Nie Lękajcie Się Marek Lisiński. - Pokazujemy w nim, że polscy biskupi łamali zarówno prawo świeckie, jak i prawo kanoniczne - mówiła „Wyborczej” Scheuring-Wielgus. - Poprosiłam papieża, żeby się zapoznał z tym raportem jeszcze przed synodem. Obiecał, że na pewno to zrobi.

W czwartek rozpoczęło się bowiem spotkanie przewodniczących episkopatów z całego świata poświęcone tematowi pedofilii. Tego samego dnia fundacja ujawniła treść raportu. Jak podkreślają jego autorzy, dotyczy on „jedynie spraw, które trafiły do sądu i były omawiane w mediach, co nie wydarzyło się w wypadku większości spraw, które umieszczają na mapie kościelnej pedofilii”. Na opublikowaną w internecie mapę od października 2018 r. do dziś fundacja odnotowała ponad 7 mln wejść.