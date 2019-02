- Aż dziwne, że tak długo musieliśmy czekać, aby pojawiła się tego typu inicjatywa - mówił tuż przed głosowaniem poseł sprawozdawca Dariusz Piontkowski (PiS). Projekt ustawy ustanawiającej 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski został złożony w Sejmie przed rokiem. Podpisało się pod nim 34 posłów.

Nowe święto „w dobie niepewności”

Jak czytamy w projekcie, celem ustanowienia nowego święta jest upamiętnienie wydarzenia, które miało „kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny”, a którego obecność w społecznej świadomości jest „znikoma”. „Jest to dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego” - głosi jeden z artykułów dokumentu.