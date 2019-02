15 kwietnia egzamin ósmoklasisty rozpocznie się dla 375 tys. uczniów, którzy kończą wydłużoną przez Annę Zalewską szkołę podstawową. To będzie pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu. Nie można go oblać, ale od niego zależeć będzie, do jakich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, branżówek) pójdą po wakacjach.

Stres jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że takiego egzaminu dotąd nie było, ale również z powodu kumulacji roczników. We wrześniu do szkół średnich pójdzie aż 726 tys. uczniów – obok ósmoklasistów ostatni absolwenci gimnazjów. Ci drudzy jednak lepiej wiedzą, czego się spodziewać na końcowym sprawdzianie, bo jest on przeprowadzany w gimnazjach od 2002 r. (od 2012 r. nie był reformowany).

Ósmoklasiści będą mieli mniej egzaminów, ponieważ rozwiążą obowiązkowo tylko trzy arkusze z zadaniami (język polski, matematyka, język obcy), gimnazjaliści – pięć: dodatkowo także z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z przedmiotów przyrodniczych.