Stępkowski otrzymał nominację do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP), czyli najważniejszej dla ustroju państwa izby Sądu Najwyższego. To tu rozstrzygane będą skargi nadzwyczajne i wszelkie „sprawy publiczne”, a także ważność ogólnopolskich wyborów.

Stępkowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. założył Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, został jego prezesem i uchodził za głównego ideologa. Konserwatywny think tank pomagał w napisaniu obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji, którą organizacje pro-life złożyły w Sejmie. Dziś organizacja walczy z rzekomą „indoktrynacją środowisk LGBT w szkołach” czy sprzeciwia się organizacji lekcji przeciw nienawiści.

Ideolog w MSZ

Gdy w 2015 r. PiS wygrał wybory, Stępkowski z Ordo Iuris przeszedł do rządu – został wiceministrem spraw zagranicznych. To on miał podsunąć szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu pomysł zaproszenia do Polski Komisji Weneckiej, która ostatecznie skrytykowała rząd za atak na Trybunał Konstytucyjny. Waszczykowskiemu miało się też nie podobać zaangażowanie Stępkowskiego w sprawy światopoglądowe i wiceminister stracił stanowisko w 2016 r.