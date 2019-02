Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach Śląskich. W latach 1968-93 był kierownikiem biura prasowego Episkopatu Polski.

Orszulik w latach 80. był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Z ramienia Kościoła pośredniczył w rozmowach między władzą i opozycją przygotowujących Okrągły Stół, potem uczestniczył w jego obradach. W latach 1989-92 był siedleckim biskupem pomocniczym, a później przez 12 lat biskupem diecezji łowickiej.

W 2010 r. został uhonorowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. Orszulik stwierdził wtedy, że przed 1989 r. nikt się nie spodziewał, iż rozpadnie się Związek Radziecki oraz państwa socjalistyczne. Podkreślił, że na przemiany demokratyczne w Polsce trzeba patrzeć nie przez pryzmat codziennych politycznych problemów, ale z perspektywy tego, co udało się zrobić we wszystkich państwach byłego bloku sowieckiego. - Młodzi nie doświadczyli trudności, których doznawało pokolenie obecne przy powstawaniu "Solidarności", po jej delegalizacji i w czasie stanu wojennego - mówił bp Orszulik, wspominając m.in. swoje interwencje u władz, by uwolniły internowanych liderów opozycji, w tym Tadeusza Mazowieckiego.