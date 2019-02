1 ZDJĘCIE Donald Tusk (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta)

- Tu chodzi o interes Polski, i to nie tylko w perspektywie mojego pokolenia, ale i moich dzieci, wnuków. Te wybory prawdopodobnie rozstrzygną, jaka będzie Polska i Europa. Nie będę udawał, że to nie moja wojna, że to nie moje wybory - mówił w rozmowie z TVN 24 przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.