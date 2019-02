1 ZDJĘCIE Antoni Macierewicz (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Platforma Obywatelska skierowała do IPN wniosek o powtórną lustrację Antoniego Macierewicza. To skutek ujawnienia akt na temat byłego szefa MON przez Tomasza Piątka w książce "Macierewicz. Jak to się stało?".