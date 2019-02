Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Przegłosowanie go bezwzględną większością (231 posłów) doprowadziłoby do dymisji Zbigniewa Ziobry, bo w takim przypadku prezydent ma obowiązek odwołać członka rządu. Przy obecnym składzie Sejmu, w którym PiS ma większość, taki scenariusz wydaje się jednak nieprawdopodobny. Posłowie rozpoczną debatę nad wnioskiem o godz. 21.

Opozycja: Sądy działają coraz gorzej

„Zbigniew Ziobro wykorzystuje ministerstwo oraz swoje uprawnienia do walki politycznej oraz realizacji celów politycznych własnego środowiska” - uzasadniają wniosek posłowie PO. Platforma zarzuca Ziobrze m.in. napaść na niezależne sądownictwo, czystkę prezesów sądów czy szykanowanie niepokornych sędziów.

„Sądy zamiast działać sprawniej, działają coraz gorzej. Długotrwałe wstrzymywanie przez Ziobro konkursów na wolne stanowiska sędziowskie doprowadziło do przeciążenia referatów sędziowskich. Rekordziści muszą dziś prowadzić nawet ok. tysiąca spraw” - czytamy we wniosku PO. Rzeczywiście, na koniec 2018 r. w sądach nieobsadzone było 745 stanowisk. To ponad 7 proc. miejsc wszystkich sędziów w kraju.