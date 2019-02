1 ZDJĘCIE Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

"Ja bez żadnego trybu" przejdzie nie tylko do historii polskiego parlamentaryzmu. To wypowiedziane w Sejmie przez Jarosława Kaczyńskiego zdanie doskonale pasuje do tego, jak państwo zostało podporządkowane prezesowi PiS. Teraz "bez żadnego trybu" chce on, by dziennikarzy "Wyborczej" ścigała prokuratura.