Gośćmi byli dr Paweł Kowal, historyk, prof. Antoni Dudek, politolog, oraz Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka Karta. Rozmowę poprowadził Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Tematem rozmowy było „Kształtowanie tożsamości narodowej: 1918-2018”.

Prof. Dudek przypomniał, że w ciągu pierwszych 12 lat po drugiej wojnie światowej ze 100 do 800 tys. wzrosła liczba Polaków z wyższym wykształceniem. – Przeważająca część pochodziła z rodzin chłopskich i robotniczych. Ich dzieci zrobiły „Solidarność”, a wnuki to są dziś dorośli ludzie. To inna elita społeczna niż ta o korzeniach szlacheckich, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszych latach II RP – mówił autor „Reglamentowanej rewolucji”.

Równocześnie zwrócił uwagę na to, że istnieje pewien gen w Polakach, który mimo wspomnianej zmiany wciąż się reprodukuje, bo współczesne życie polityczne bardzo przypomina II RP, gdzie spory toczyły dwa bloki: endecja i obóz Józefa Piłsudskiego.