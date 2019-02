Regionalne sekcje nauczycielskiej „Solidarności” już wcześniej powołały w całej Polsce sztaby protestacyjno-strajkowe. Przez ostatnie dwa dni w Zakopanem o dalszych krokach związku decydowała Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania. Postanowiła, że do 15 marca w szkołach mają się rozpocząć procedury sporu zbiorowego, otwierające drogę do legalnego strajku nauczycieli.

Z takiej możliwości skorzystały już Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Według ZNP procedury rozpoczęły się w ponad 23 tys. placówek, czyli ok. trzech czwartych wszystkich działających w Polsce. A to oznacza, że zapowiadany strajk w oświacie może być największym od przeszło dekady. W ostatnim strajku generalnym wiosną 2017 wzięło udział tylko ok. 40 proc. placówek oświatowych.

"S": Zalewska zaognia konflikt

Do zaostrzenia stanowiska skłoniła związkowców „Solidarności” „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”, którą minister Anna Zalewska rozesłała do szkół kilka dni temu. Wzywa w nim nauczycieli do współpracy w imię „dobra polskiej szkoły” i zapowiada podwyżki. Nie spełniają one oczekiwań „S”, która domagała się dotąd wzrostu płac o 650 zł i o kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. Według związkowców dokument to „kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu”. Ich zdaniem świadczy o „absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych”.