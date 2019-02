Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zeznał w poniedziałek w prokuraturze – pod groźbą odpowiedzialności karnej – że podczas przygotowywania inwestycji na działce spółki Srebrna Jarosław Kaczyński powiedział mu o 100 tys. zł, które są potrzebne dla księdza z rady fundacji.

Biznesmen usłyszał, że to on ma wyłożyć pieniądze po to, by zdobyć podpis Sawicza. Po krótkiej rozmowie z prezesem PiS stanęło na 50 tys. zł – tyle Birgfellner mógł wyłożyć od ręki. Kolejna transza – według ujawnionych przez „Wyborczą” zeznań – miała pochodzić z honorarium Austriaka, gdy budowa się rozpocznie, a bank Pekao SA wyłoży kredyt na przygotowanie inwestycji.

Biznesmen zeznał w prokuraturze, że po kilku dniach dostał telefon z centrali PiS na Nowogrodzkiej, by przyniósł gotówkę. Wypłacił umówione 50 tys. zł ze swojego konta, pojechał do siedziby partii. Tam przekazał pieniądze dla księdza z rady fundacji. Podkreśla, że koperta przeszła przez ręce Kaczyńskiego. Austriakowi towarzyszyła jako tłumaczka żona, prywatnie krewna prezesa PiS.