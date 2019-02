Spotkanie jest przełomem, bo do tej pory negocjacje odbywały się dwustronnie: Schetyna namawiał na koalicję SLD, osobno rozmawiał też z PSL, z kolei Nowoczesna próbowała zawiązać wspólny front z ludowcami. Teraz – trzy miesiące przed eurowyborami – do wspólnych rozmów usiedli po raz pierwszy wszyscy.

Zanim to się jednak stało, doszło do „pojednawczego” spotkania Schetyny z Katarzyną Lubnauer. Od momentu rozbicia klubu Nowoczesnej przez PO ich relacje były chłodne. Po wyborach samorządowych, do których obie partie poszły razem, grupa posłów opuściła ugrupowanie Lubnauer, co niemal skończyło się utratą klubu poselskiego. Liderka Nowoczesnej ogłosiła wówczas, że to „koniec Koalicji Obywatelskiej".

Wszystko wskazuje jednak na to, że projekt wróci – tym razem pod ogłoszoną przez PO nazwą „Koalicja Europejska". Formalnie decyzje powinny zapaść do końca przyszłego tygodnia. W najbliższą sobotę zbiera się konwencja statutowa SLD, w przyszłym tygodniu jest posiedzenie zarządu Nowoczesnej, a także Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, który wyda rekomendację co do strategii. U ludowców ostateczne decyzje podejmuje rada naczelna, która spotyka się 23 lutego.