"Powodów mojej decyzji jest wiele i są złożone. Jak to często bywa, w ich centrum leży różnica zdań co do kierunków, w jakich zmierza organizacja. Nie bez znaczenia są także styl oraz metody jej działania w ostatnim czasie, z którymi się głęboko nie zgadzam" - napisała Dziemianowicz-Bąk.

Zbiegło się to w czasie z informacją o szczegółach negocjacji Razem z Wiosną Roberta Biedronia. Dziś w "Onet Rano" jeden z liderów Razem Adrian Zandberg potwierdził, że ze strony Biedronia padła propozycja, którą nazwał "niepoważną". Brzmiała ona następująco: Razem przekazuje 900 tys. zł na kampanię wyborczą, chowa Zandberga i dostaje jedynkę na liście dolnośląsko-opolskiej, a także dalsze miejsca na innych listach.

- Partia Wiosna chciała, żebyśmy schowali swoje sztandary, weszli do szafy, a następnie pozwolili im wybrać, kto ma być naszym kandydatem - powiedział Zandberg. - Nas w Razem interesuje to, żeby w najbliższych wyborach była lewicowa lista. Taka, która nie wstydzi się tego, że jest lewicą. Taka, dla której ważna jest sprawiedliwość społeczna, pracownicy, wolność światopoglądowa i prawa kobiet - dodał lider Razem.