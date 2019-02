Dziś "Wyborcza" opublikowała pełnomocnictwo, którego spółka Srebrna udzieliła Geraldowi Birgfellnerowi do prowadzenia w jej imieniu projektu budowy "dwóch wież", czyli dwóch 190-metrowych biurowców w centrum Warszawy. Przed tygodniem ujawniliśmy również fakturę wystawioną przez spółkę Nuneaton. Birgfellner zarzuca prezesowi PiS, że go oszukał i nie chce zapłacić 1,3 mln euro za wykonane zlecenia.

Konferencję w tej sprawie po raz kolejny zorganizowała Platforma Obywatelska. - Dziś po raz kolejny mamy potwierdzenie, namacalne, bo pisemne, że to, co się działo pomiędzy austriackim biznesmenem a spółką Srebrna i posłem Jarosławem Kaczyńskim, to były negocjacje biznesowe - powiedział poseł Marcin Kierwiński.

- To obala całkowicie mit głoszony przez polityków PiS, że w tej sprawie nie ma żadnych dokumentów i nie mieliśmy w tej sprawie do czynienia z oszustwem. Widać, że ten technologiczny ciąg kłamstw powoli się wypala - powiedział poseł. - Mamy do czynienia z udzieleniem zamówienia, pełnomocnictwem, fakturą i nierozliczeniem tej faktury ze strony spółki Srebrna. Wiemy, że nad całym tym procesem kontrolę piastował pan poseł Jarosław Kaczyński. On sam mówi to na taśmach [nagraniach dokonanych potajemnie przez Birgfellnera] - dodał.