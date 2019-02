Poseł Krzysztof Brejza (zresztą nie on pierwszy) martwi się fatalną sytuacją finansową stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim, która według nieoficjalnych informacji w ubiegłym roku przyniosła 3 mln zł straty. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dlatego zapytał ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czy o problemach wiedział, a jeśli tak, to co zrobił, by im zaradzić.

W wyjaśnieniach można przeczytać, że resort niby bezpośrednio informacji nie otrzymywał, ale jednak wiedział, że jest źle. W ministerstwie zdawano sobie też sprawę z przyczyn takiego stanu rzeczy. „(...) sytuacja w SK Janów Podlaski związana jest z ogólną sytuacją w rolnictwie w 2018 r. i jest głównie efektem niespotykanej od lat suszy” – odpowiedział wiceminister Szymon Giżyński.

No i już wiemy. To nie niekompetencja rządu, który nakazał usunięcie ze stanowiska wieloletniego prezesa Marka Treli. To nie fatalna organizacja sztandarowych aukcji Pride of Poland. To także nie brak kontaktów kolejnych prezesów z najważniejszymi w świecie hodowcami arabów jest przyczyną tego, że z marki „Janów Podlaski” zostały dziś zgliszcza. To jednak susza.