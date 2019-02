Prokuratorem szczebla rejonowego została w 2015 r. Pracowała w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ. Z nieoficjalnych informacji „Wyborczej” wynika, że od blisko roku jest na delegacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Co to oznacza? Że pracuje na tym szczeblu czasowo. I od efektów jej pracy zależy jej przyszłość zawodowa, w tym awans, a więc to, czy zostanie w prokuraturze okręgowej, czy wróci do rejonu.

Za czasów poprzednika Zbigniewa Ziobry – Andrzeja Seremeta – na koniec 2015 r. delegowanych było zaledwie 383 śledczych. Obecnie na 6 tys. prokuratorów delegowanych jest około tysiąca. Bo delegacje między jednostkami stały się za Ziobry sposobem na ręczne zarządzanie śledczymi. Zasady delegowania są całkowicie uznaniowe. Czasem delegacja to substytut awansu, czasem zesłanie w celu „utemperowania” niepokornych.

– Z prokuratur rejonowych do okręgowych delegację otrzymują najczęściej prokuratorzy z niewielkim stażem zawodowym, niekiedy bezpośrednio po zakończeniu asesury. To szybki awans, który pozbawia ich zahamowań w wydawaniu decyzji procesowych na zamówienie – mówi „Wyborczej” jeden z prokuratorów. Inny dodaje: – Delegacje służą do trzymania śledczych na krótkiej smyczy. Jednym pociągnięciem pióra kierownictwo może cofnąć delegowanego do macierzystej jednostki...