Stwierdził, że po obaleniu żelaznej kurtyny Polska jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie.

Mike Pompeo przyleciał do Polski na rozpoczynającą się w środę konferencję ministerialną na temat bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Wcześniej był w Budapeszcie i Bratysławie. Podkreślił, że jego wizyta w Europie Środkowej świadczy o tym, że administracja Donalda Trumpa troszczy się o bezpieczeństwo Europy Środkowej. Zaznaczył, że NATO jest obecnie sojuszem, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo Europie, a Polska jest jego ważnym elementem.

Pompeo podziękował za to, że nasz kraj stara się – w miarę możliwości – finansować wspólne bezpieczeństwo i wydaje 2 proc. PKB na obronę – Polska czyni to dlatego, że jest entuzjastycznym sojusznikiem, a nie z przymusu. Polacy wiedzą, jak ważne jest odstraszanie, i USA są za to wdzięczne – powiedział.