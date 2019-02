Do tej pory apetyt „Solidarności” dotyczył jedynie policji. W grudniu ubiegłego roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła uchwałę, w której domagała się „wprowadzenia pluralizmu związkowego w policji”. Związkowcy tłumaczyli, że policjanci często są dziś pozbawiani pewnych praw i pomóc im może tylko wejście „S” w struktury policji. Jednak by funkcjonariusze mogli mieć możliwość zapisania się do „Solidarności”, potrzebna jest nowelizacja ustawy o policji. W art. 67 pkt 2 tej ustawy zapisano bowiem, że „w policji może działać tylko jeden związek zawodowy”. Po zmianie liczba związków, do których będą mogli się zapisać policjanci, byłaby większa.

"S" chce działać w Służbie Więziennej

Okazuje się jednak, że to dla „Solidarności” za mało. Teraz postanowiła rozszerzyć swoje wpływy o Służbę Więzienną.

Przy okazji opiniowania rządowego projektu o zmianie ustawy o Służbie Więziennej „Solidarność” zażądała zmian pozwalających wejść temu związkowi w struktury funkcjonariuszy więziennych. W Służbie Więziennej bowiem – podobnie jak w policji – również może dziś działać tylko jeden związek.