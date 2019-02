1 ZDJĘCIE 7.06.2018, Warszawa, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda po podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji programu priorytetowego 'Czyste powietrze'. (Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta)

Materiały z teczki Kazimierza Kujdy to dwa tomy. Pierwszy to teczka personalna. Są tam informacje o okolicznościach podjęcia współpracy i o jej przebiegu. Drugi to teczka pracy. Zawiera 105 stron raportów i donosów. Część materiałów pisał własnoręcznie Kujda, któremu SB nadała pseudonim "Ryszard".