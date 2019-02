Wezwanie ma związek z wypowiedzią Kierwińskiego. We wtorek poseł Platformy mówił na konferencji prasowej dotyczącej ujawnionych przez "Wyborczą" nagrań rozmów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie inwestycji spółki Srebrna, że służby "nie działały dlatego, że państwo zostało sparaliżowane przez polityczno-biznesowo-rodzinny układ ludzi związanych z PiS". PO zwróciło się wtedy do premiera z oficjalnym pismem o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach i odpowiedzialności szefów służb, "którzy do tej pory koordynowali polskie służby, a którzy związani są ze spółką Srebrna".

Oprócz szefa ABW Piotra Pogonowskiego posłowie PO wymienili ministra Mariusza Kamińskiego, jego zastępcę Macieja Wąsika oraz szefa CBA Ernesta Bejdę.

W rozmowie z dziennikarką "Wyborczej" Justyną Dobrosz-Oracz szef ABW stwierdził, że Srebrna "to nie jest ośmiornica, ani związek biznesowo-towarzysko-rodzinny" w którym uczestniczył. Czy skończy się pozwaniem posłów PO? Stwierdził, że to "zależy od reakcji adresatów". Czy wiedział o projekcie budowy wieżowca przez Srebrną? - Tajemnica radcowska uniemożliwia mi zajmowanie stanowiska w tej sprawie – odpowiedział. Zaprzeczył, że uczestniczył negocjacjach w sprawie budowy wieżowca.