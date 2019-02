Mariusz Kamiński (koordynator służb), Maciej Wąsik (jego zastępca) i Ernest Bejda (szef CBA) wydali wczoraj oświadczenie, tydzień po głośnych zeznaniach mec. Roberta Nowaczyka. W ub. czwartek przed komisją ds. reprywatyzacji Nowaczyk oskarżył ich, że chronili związaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

Szefowie służb w sążnistym tekście piszą, że Nowaczyk i Jakub Rudnicki – to jego relacje adwokat przywoływał przed komisją, obaj mają postawione zarzuty w aferze reprywatyzacyjnej – głoszą wyłącznie „insynuacje”, a ich oskarżenia to „linia obrony” oraz „zemsta na tych, którzy przyczynili się do ich aresztowania”.

Przypominamy, że przed komisją wiceministra Patryka Jakiego Nowaczyk potwierdził to, co „Wyborcza” i TVN 24 ujawniły niemal rok temu. Badaliśmy wtedy tropy zawarte w listach wysyłanych z aresztu przez Jakuba Rudnickiego, b. szefa stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami.