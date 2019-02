Wedle zapowiedzi MON 44,7 mld zł to dokładnie 2 proc. PKB (tyle jest zagwarantowane ustawowo i rekomendowane przez NATO do wydatkowania na obronność). Jak podkreślają przedstawiciele ministerstwa, to przeszło 9-proc. wzrost w porównaniu z budżetem z 2018 r.

Wojsko otrzyma dodatkowo 3,6 mld zł. Jednak aż miliard z tej kwoty zostanie przeznaczony na cele pozamilitarne. Wojsko dofinansuje modernizację policji, straży pożarnej i Służby Ochrony Państwa (453 mln zł), 43 mln zł wyda na wieloletni program zwalczania deficytu pilotów w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, które MON nie podlega. A kolejne 500 mln zł odda na fundusz dróg lokalnych (to niewiele mniej, niż wynoszą nakłady na Marynarkę Wojenną RP).

Łożenie przez MON na drogi wynika z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. PiS, tworząc go, założył, że będzie finansowany z różnych źródeł, ale jednym z najpoważniejszych jest właśnie budżet obronny. Politycy PiS uzasadniają te wydatki tym, że także wojsko korzysta z dróg lokalnych, a ich znaczenie rośnie w kontekście przyjmowania pomocy ze strony NATO, bo to właśnie po tych drogach będą się poruszały wojska sojusznicze. Jak jednak wskazuje Tomasz Dmitruk z „Dziennika Zbrojnego”, koszt dziesięcioletniego finansowania dróg – czyli około 5 mld zł – jest równy największym programom modernizacyjnym prowadzonym przez polskie siły zbrojne.