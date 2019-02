Wydawca „Wyborczej” dostał pozew od Narodowego Banku Polskiego. Bank dowodzi w nim, że jego dobre imię i renoma zostały naruszone w tekście z listopada ubiegłego roku. Pozwani zostali: Agora SA, wydawca „Wyborczej”, autorka artykułu Dominika Wielowieyska oraz poseł Sławomir Neumann z PO, którego komentarz został zacytowany w tekście. Bank centralny żąda od każdego z pozwanych po 100 tys. na cel społeczny oraz przeprosin za „bezpodstawne i niezgodne z prawdą twierdzenia dotyczące działalności prezesa NBP – Adama Glapińskiego i jego rzekomego zaangażowania w gangsterski proceder”.

Co konkretnie nie spodobało się NBP? To, że w artykule przytoczono wypowiedź posła Neumanna: „Trzy najważniejsze osoby z rynku finansowego są zaangażowane w gangsterski proceder. Szef KNF, prezes NBP i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”. „Nie są to twierdzenia prawdziwe, a autorka nie wskazała dowodów na tak postawioną tezę” – czytamy w pozwie. Zdaniem banku autorka przytoczyła wypowiedź w celu dopasowania jej do z góry powziętej tezy dotyczącej układu. NBP uznaje za bezpodstawne sformułowania, że Marek Chrzanowski [były już szef Komisji Nadzoru Finansowego] to „wierny asystent i wykonawca poleceń Glapińskiego” czy że „Chrzanowski to człowiek Glapińskiego”.