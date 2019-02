Kujda obecnie jest szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale w latach 1995-98 oraz 2008-15 kierował związaną z PiS spółką Srebrna. Nazywamy go „prezesem obrotowym”, bo zawsze, gdy rządzi prawa strona (AWS, PiS), Kujda wchodzi do władz państwowego Funduszu, a kiedy jest opozycją – zasiada we władzach Srebrnej. Jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Od tygodnia „Wyborcza” opisuje kulisy planu deweloperskiego spółki Srebrna polegającego na budowie dwóch 190-metrowych wież w centrum Warszawy. Biznesowym partnerem przedsięwzięcia został austriacki biznesmen Gerald Birgfellner. W projekt zaangażował się osobiście Jarosław Kaczyński, spotkał się z przedsiębiorcą 19 razy. We wtorek ujawniliśmy, że latem 2018 r. biznesmen rozmawiał o wieżach również z Kazimierzem Kujdą.

Dwie rozmowy w sprawie Srebrnej