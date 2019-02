Komunikat jest krótki. „CBA co rok sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Jeśli w wyniku sprawdzenia istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, CBA rozpoczyna taką kontrolę, w przypadku oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli”.

O takie postępowanie po publikacjach „Wyborczej” wystąpiła Platforma Obywatelska. Wniosek określając jako „pilny”. Politycy PO chcieli wiedzieć, dlaczego Kaczyński w swoich oświadczeniach majątkowych napisał, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

- Domagamy się równości. W prawie nie ma świętych krów. Jeżeli ktoś potwierdza nieprawdę w oświadczeniu majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej, powinien ponieść taką odpowiedzialność i od tego jest Centralne Biuro Antykorupcyjne - mówił wtedy Krzysztof Brejza.