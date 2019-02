Liczący 35 stron projekt nowelizacji kodeksu karnego powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Impulsem, by wyciągnąć go z biurka, stały się ostatnie wydarzenia w Gdańsku. W połowie stycznia Stefan W. śmiertelnie ranił nożem prezydenta Pawła Adamowicza. Morderca w grudniu wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę 5,5 roku więzienia za napady na gdańskie placówki bankowe. – Nie może być tak, że sprawcy ciężkich przestępstw dostają stosunkowo niewysokie wyroki. Dlatego też przygotowaliśmy projekt, który zakłada zdecydowane zaostrzenie kar – ogłosił po śmierci Adamowicza minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Pod koniec stycznia projekt skierowano do konsultacji. „Bezpieczeństwo dla Polaków”, „sprawiedliwość to nie pobłażliwość”, „sprawców poważnych przestępstw trzeba na długo izolować” – opisuje zmiany biuro prasowe resortu. „Wielu przestępców może dziś drwić z prawa” – przekonuje. Dowody? „W 2016 roku blisko 45 proc. skazanych za zabójstwo (kara od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat lub dożywocie) zostało skazanych na karę do 10 lat więzienia”.