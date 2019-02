AGNIESZKA KUBLIK: Do kogo przemawiał Robert Biedroń?

Prof. Andrzej Rychard, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Do sporej grupy. Do tych wszystkich, którzy czują, że można było w Polsce zrobić więcej, zbudować nowoczesne, liberalne państwo. A tych, którym to się spodoba, może być całkiem sporo.

A tych, którzy na Wiosnę zagłosują?

– Nie wiem. Bo widziałem wiele energii, entuzjazmu, ale nie wiem, na ile Biedroniowi starczy wytrwałości. Był podobny polityk – Janusz Palikot. Też wychwytywał klimat społeczny.

Biedroń był u Palikota.

– A Palikot się zniechęcił. Czy Biedroniowi wystarczy woli? No i wyborcy liczą, kalkulują. Biedroń mówi o wydatkach, a o źródłach nie. I teraz jego potencjalny wyborca będzie się zastanawiał, skąd na to wszystko wziąć.

Czy Wiosna ma szanse być trzecią siłą?

– Jakieś ma. To jest dobra strategia – budowanie partii jako trzeciej siły i granie na zmęczeniu ludzi konfliktem. Ale czy będzie skuteczna? W Polsce nie jest tak, że dwie główne siły – PiS i PO – są symetryczne. I nie da się stać równie daleko od PiS i od PO, chociaż Biedroń próbuje się tak sytuować.