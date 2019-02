„Ale to już było…” Maryli Rodowicz i „Imagine” Johna Lennona, spoty o toczącej się w kraju od lat „wojnie polsko-polskiej”, która niszczy kraj, i o Polsce dla wszystkich. Tak po godz. 14 rozpoczęła się na warszawskim Torwarze konwencja programowa ugrupowania Roberta Biedronia. Kiedy kamery skierowano na polityka, z głośników puszczono „Odę do radości”. Biedroń podziękował wszystkim tym, którzy przyjechali.

- Dziękuję, że uwierzyliście, że zmiana jest możliwa - rozpoczął swoje wystąpienie. - Najbardziej dziękuję wam za to, że przywieźliście tyle pozytywnej energii, że to, co dzieje się tutaj, zmieni oblicze tej ziemi - przemawia. Biedroń przypomniał o tym, co wydarzyło się podczas finału WOŚP w Gdańsku, a więc śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

Biedroń: Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz

- Musimy zrealizować testament Pawła Adamowicza - powiedział, za co nagrodzono go oklaskami. Bo wartości, których bronił Paweł, są naszymi wartościami - dodał.