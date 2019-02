Ujawnione przez „Wyborczą” taśmy Jarosława Kaczyńskiego pokazują go z innej niż dotychczas strony. To biznesmen pełną gębą, sprawnie poruszający się w gąszczu przepisów, spółek i możliwości kredytowych na miliardowe sumy. No i twardy negocjator – nie pali się, by zapłacić Geraldowi Birgfellnerowi, biznesmenowi z Austrii, który przygotowywał budowę wieżowca K-Towers. Udział spółki Srebrna – biznesowej perły w koronie środowiska PiS – w tej inwestycji ukrywano jak najdłużej.

Należąca do spółki działka w centrum Warszawy to najważniejszy majątek tego środowiska. Właśnie na niej mógłby powstać biurowiec przynoszący ogromne zyski.

Przeprowadźmy eksperyment i wyobraźmy sobie, że PiS od trzech lat zmienia kraj także po to, by tę skarbonkę napełnić.

1 | Nowy konserwator zabytków. W 2017 r. wojewoda powołał nowego mazowieckiego konserwatora zabytków – prof. Jakuba Lewickiego, historyka sztuki z UKSW. W 2014 r. napisał on dla Srebrnej opinię na temat pozostałości fabryki kotłów Bormann i Szwede, znajdujących się na działce należącej do spółki. XIX-wieczny budynek był nie do ruszenia, bo figurował w ewidencji zabytków. Lewicki jednak uznał, że nie ma on wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Nie ukrywał, że przyczynił się do tego właściciel, który przerobił wnętrza i elewację dawnej fabryki. Stołeczny konserwator wykreślił więc budynek z rejestru. Droga do stawiania wieżowca stanęła otworem. W 2016 r. Lewicki odebrał od prezydenta Dudy tytuł profesora, a konserwatorem został bez konkursu.