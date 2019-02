Według Nowaczyka pracę Rudnickiemu mieli załatwić obecni szefowie służb specjalnych: minister i wiceprezes PiS Mariusz Kamiński oraz jego zastępca, poseł PiS Maciej Wąsik.

- Miałem skupować roszczenia do Srebrnej 16, by można je było wsadzić do szuflady i wtedy spółka Srebrna miałaby czystą sprawę - mówił Nowaczyk przed komisją. Nowaczyk to negatywny bohater afery reprywatyzacyjnej. Przez lata masowo przejmował nieruchomości odebrane prawowitym właścicielom dekretem Bieruta z 1947 r. Po 2016 r. wiele miesięcy siedział w areszcie, jest oskarżony i czeka na proces.

- Głównym celem tego, by Rudnicki był w urzędzie [BGN], było załatwienie sprawy Srebrnej 16, bo tam są otwarte roszczenia reprywatyzacyjne i dopóki nie będą zamknięte, to nie ma prawnej możliwości, żeby ktoś na tym terenie coś wybudował, dostał kredyt - mówił Nowaczyk. - Rudnicki mnie prosił, żebym spróbował skupić te roszczenia, żeby można je wsadzić do szuflady i wtedy Srebrna miałaby czystą sprawę. Nikt by nie wpisywał się do księgi, nikt by nie wnosił o zwrot.