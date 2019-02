W wtorek "Wyborcza" ujawniła nagranie, na którym Kaczyński mówi: - Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie.

Z ujawnionych przez nas materiałów wynika, że pod koniec czerwca 2018 r. projekt nazwany roboczo "Srebrna Tower" lub od nazwiska Jarosława Kaczyńskiego "K-Tower" został wstrzymany. Miały to być dwie 190-metrowe wieże. W ich wnętrzu planowano hotel, powierzchnie biurowe oraz Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, czyli fundacji, która jest właścicielem powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Na wieść o wstrzymaniu prac przygotowujący inwestycję austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zwraca się o pomoc do prezesa PiS. Kaczyński to jego daleki powinowaty. Dzięki tym rodzinnym koligacjom Austriak został dopuszczony do projektu.

Pierwsze rozmowy o inwestycji z prezesem PiS zaczynał w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej. Od 12 maja 2017 r. Birgfellner miał 16 spotkań z prezesem. Teraz chce od Kaczyńskiego pieniędzy za wykonane już prace.