Konferencję otworzył Grzegorz Schetyna, szef PO i były szef polskiej dyplomacji. Zaczął cytatem z Pawła Adamowicza, że "próba wyprowadzenia Polski z UE jest politycznym samobójstwem".

- Podpisujemy apel do partii politycznych, samorządów, do Polek i Polaków. Mówimy, jak ważne są wybory europejskie. Ostatnie trzy lata to próba przesunięcia Polski w kierunku wschodnim. Zabiera się nam pozycje w Europie, jakie zbudowały wszystkie pokolenia po 1989 roku. Chcemy tą deklaracją pokazać, że Polska chce wrócić do miejsca przy głównym stole - powiedział Schetyna.

Wśród zaproszonych gości są Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. Jest też były premier i europoseł PO Jerzy Buzek oraz Ewa Kopacz i Radosław Sikorski. Deklarację podpisali również Hanna Suchocka i Adam Daniel Rotfeld. Nie wszyscy z wyżej wymienionych będą jednak startować z list PO. Według informacji "Wyborczej" chodzi o impuls do powstania "wspólnej, szerokiej koalicji opozycyjnej".