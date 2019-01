Przed komisją weryfikacyjną zeznawał w czwartek specjalista od reprywatyzacji Robert Nowaczyk. Adwokat nie chciał mówić o sprawach objętych postępowaniem karnym (sam jest jednym z podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej). Z chęcią opowiadał za to o Jakubie R. - oskarżonym o przyjmowanie łapówek byłym wicedyrektorze Biura Gospodarki Nieruchomościami w ratuszu.

- Jak odszedł z urzędu, to zaczął współpracować z CBA. I wtedy zaczął się spotykać ze mną. Po pierwsze, żebym pomógł mu zacząć szukać haków - stwierdził. Na kogo? Między innymi na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Podczas następnego spotkania prawnik miał usłyszeć, że „jakby oddał 30 proc. z reprywatyzacji, to CBA będzie miało nad nim pieczę i będzie go ochraniać”.

Jak opowiadał Nowaczyk, Jakub R. miał systematycznie spotykać się z agentem CBA Tomaszem Prusem, zastępcą koordynatora służb specjalnych Maciejem Wąsikiem i szefem CBA Ernestem Bejdą. Adwokat zdradził też szczegóły spotkań Jakuba R. z ludźmi z CBA, podczas których mieli „upijać się do nieprzytomności”. Jak opowiadał, Mariusz Kamiński „był taki pijany, że całował się z jego psem bokserką”.