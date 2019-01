W trzecim dniu publikacji taśm Kaczyńskiego dziennik znów broni prezesa PiS i atakuje „Wyborczą”. Gdyby to było biuro polityczne PiS, tobym się nie dziwiła, ale ponieważ „Wiadomości” chcą uchodzić za program informacyjny telewizji publicznej, to się oburzam.

Czwartek: nowe nagrania i zaskakujące zeznania

W czwartek „Wyborcza” opublikowała nowe nagranie prezesa PiS. Pokazuje ono, że Kaczyński wstrzymał inwestycję przy ulicy Srebrnej w Warszawie, by uniknąć zarzutów, że to PiS buduje wieżowiec. Partia nie może sobie na to pozwolić w kampanii wyborczej, a zbliżały się wybory samorządowe. Gerald Birgfellner, austriacki deweloper spowinowacony z Kaczyńskim, nad inwestycją Srebrnej pracował w ścisłej tajemnicy na prośbę właśnie prezesa PiS, bo nie chciał, by sprawa była nagłośniona przez media i opozycję. Wiedział, że to partii i jemu samemu może zaszkodzić.