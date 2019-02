– Czy świadek dobrze się bawi, posądzając na lewo i prawo różne osoby, które nigdy w życiu nie reprywatyzowały żadnej nieruchomości? – dopytywał świadka Jaki, wiceminister sprawiedliwości i poseł.

Nowaczyk zeznający w czwartek pod przysięgą oskarżył obecnych szefów służb specjalnych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego o to, że pozyskali do współpracy z CBA Jakuba Rudnickiego, byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Rudnicki miał potem namawiać Nowaczyka, by „zbierał haki” na prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz by „spróbował skupować roszczenia do Srebrnej 16”, gdzie działkę ma związana z PiS spółka Srebrna.

Co jeszcze zeznał Nowaczyk

Gdy Jaki spytał o to, „czy skoro CBA rzekomo prowadziło interesy z Rudnickim, to czemu CBA aresztowało Rudnickiego”, Nowaczyk odparł, że Jakub Rudnicki ostatecznie zerwał współpracę ze służbami.