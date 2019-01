1 ZDJĘCIE SŁAWOMIR KAMIŃSKI

- Miałem skupować roszczenia do Srebrnej 16, by można je było wsadzić do szuflady i wtedy spółka Srebrna miałaby czystą sprawę - zeznał w czwartek przed komisją reprywatyzacyjną bohater afery reprywatyzacyjnej mec. Robert Nowaczyk.