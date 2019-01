– Mamy za sobą kolejne dobre spotkanie, szczegółowo omówiliśmy nasze propozycje zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w czwartek po spotkaniu dotyczącym wynagrodzeń z przedstawicielami związków zawodowych.

"Minister nie zrobiła ani jednego kroku w naszą stronę"

Związkowcy – po raz kolejny – twierdzą, że brali udział w „innym spotkaniu”.

– Nigdy nie nazwałbym tych rozmów dobrymi – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Pani minister zaproponowała, byśmy spotkali się w połowie drogi, ale sama od stycznia nie wykonała ani jednego kroku w naszą stronę. Nie proponuje nam nic nowego. Nawet ten dodatkowy 1 mld zł, który obiecuje na 5-proc. podwyżki od września 2019 r., nie jest przecież zapisany w budżecie państwa – przypomina.

ZNP i Forum Związków Zawodowych żądają 1000 zł podwyżki, „S” chce 650 zł i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. Zalewska uważa, że spotyka się z nimi „w pół drogi”, bo jeśli liczyć od marca 2018 r. do września 2019, to nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego dostaną ok. 16 proc. podwyżki, czyli o 500 zł brutto więcej (5 proc. w kwietniu 2018 r., 5 proc. w styczniu 2019 r. i 5 proc. we wrześniu 2019 r., które Zalewska przesuwa ze stycznia 2020 r.).