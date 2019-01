>> Taśmy Kaczyńskiego. Posłuchaj pierwszego nagrania prezesa PiS [AUDIO I STENOGRAM]

Prezes PiS miał 2 sierpnia 2018 r. ostatnie spotkanie w sprawie budowy wieżowców na Srebrnej. Powtórzył, że wycofuje się z inwestycji. Mówił też, że brak umowy na prace austriackiego przedsiębiorcy przy projekcie to zaniechanie.

Trzy miesiące później w Warszawie (i w całej Polsce) miały się odbyć wybory samorządowe. Informacja o budowie przez związaną z PiS spółkę Srebrna bliźniaczego wieżowca na cześć prezesa i jego brata za 1 mld 300 mln zł byłaby fatalna dla wizerunku partii i jej kandydata na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego.

Spotkanie w centrali partii na Nowogrodzkiej

Druga rozmowa Kaczyńskiego, którą ma nasza redakcja, odbyła się sześć dni po spotkaniu, na którym prezes PiS wyjaśniał austriackiemu biznesmenowi Geraldowi Birgfellnerowi, dlaczego spółka Srebrna nie może wypłacić mu pieniędzy za 14 miesięcy pracy nad przygotowaniem inwestycji. Kaczyński i jego kuzyn Grzegorz J. Tomaszewski namawiali wtedy Austriaka, by zgłosił swoje roszczenie do sądu, a wyrok lub ugoda sądowa będą podstawą do zapłaty.