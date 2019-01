„Wyborcza” ujawniła we wtorek, że Pekao SA miał skredytować budowę wartego 300 mln euro biurowca przy ul. Srebrnej w Warszawie. W środę napisaliśmy, że prezes Krupiński osobiście zaangażował się w tę sprawę.

W 2018 r. co najmniej raz uczestniczył w spotkaniu biznesowym w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie rozmawiał z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i wynajętym do przeprowadzenia inwestycji Austriakiem Geraldem Birgfellnerem. Sam biznesmen co najmniej dwukrotnie osobiście rozmawiał z Krupińskim.

Pekao SA zgodził się udzielić dwóch pożyczek pomostowych – w sumie na 15,5 mln euro – na przygotowanie inwestycji przy Srebrnej przez dwie spółki o nazwie Nuneaton, których prezesem był Birgfellner i które miały się zająć budową biurowca. „Wyborcza” ujawniła obie umowy – są dostępne w serwisie Wyborcza.pl.

W środę wysłaliśmy do Krupińskiego wiele pytań dotyczących jego roli w całej sprawie. Pytaliśmy między innymi o to, w jakim charakterze spotkał się 21 marca 2018 r. z Birgfellnerem i Kaczyńskim; gdzie miało miejsce to spotkanie; czy było to spotkanie służbowe, a jeśli tak, to jakie obowiązki wykonywał tam prezes Krupiński; w jakim charakterze na tym spotkaniu występował Jarosław Kaczyński; czy spotkanie dotyczyło inwestycji przy ul. Srebrnej 16 i kredytowania tej inwestycji przez Pekao SA; ile razy prezes Krupiński spotkał się z Birgfellnerem; czy prezes Krupiński uczestniczył w wydawaniu decyzji o kredytach w wysokości 15,5 mln euro na działania predeweloperskie dla spółek Nuneaton; czy prezes Krupiński konsultował się w sprawie tych kredytów z Jarosławem Kaczyńskim; czy działania prezesa Krupińskiego w tej sprawie są zgodne z ładem korporacyjnym w Pekao SA.