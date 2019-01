Poniedziałek, dzień przed publikacją pierwszego nagrania Jarosława Kaczyńskiego z partyjnej centrali na Nowogrodzkiej, do siedziby PiS w Warszawie zjeżdżają najważniejsi politycy ugrupowania. To cotygodniowe spotkanie kierownictwa tym razem przebiega w wyjątkowej atmosferze. Rano CBA zatrzymało sześć osób, w tym byłego posła PiS Mariusza Antoniego K. i najbliższego współpracownika Antoniego Macierewicza Bartłomieja M. Są też plotki, że „Wyborcza” szykuje ważną publikację.

– Temat był tak podgrzany, że rozmawiano o nim też przy Nowogrodzkiej – mówi nam polityk PiS. Ale w partii nie wiedzą, co dokładnie opublikuje „Wyborcza”. Są zaskoczeni, że miasto plotkuje, a do partii nieoficjalne informacje docierają dopiero w poniedziałek. Podejrzewają, że materiał będzie dotyczył inwestycji na działce na warszawskiej Woli, którą zarządza spółka Srebrna z zaplecza finansowego PiS. Mają też przecieki, że w sprawę zamieszana jest rodzina Jarosława Kaczyńskiego. Na wszelki wypadek wycofują polityków PiS z porannych wtorkowych audycji telewizyjnych i radiowych. – Prezes bagatelizował publikację. Mówił, że jeśli o to chodzi, to on nic takiego nie powiedział, jedynie, że nie będzie inwestycji – opowiada polityk znający kulisy narady.