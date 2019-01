Powstały po lekturze artykułów „Wyborczej” o tym, jak Kaczyński prowadził wielką inwestycję wartą 1,3 mld zł w samym centrum Warszawy. Tu działa spółka Srebrna, która chciała wybudować wysokie na 190 m bliźniacze wieże.

Blisko 100 proc. udziałów spółki ma Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. W radzie tej fundacji zasiada Jarosław Kaczyński. I choć nie ma go we władzach Srebrnej, to właśnie prezes PiS prowadził spotkania biznesowe dotyczące inwestycji.

2 lutego 2018 r. dostał bowiem pełnomocnictwa do reprezentowania wspólników spółki, której zarząd tworzą: żona obecnego szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Małgorzata Kujda, przyjaciółka domu Kaczyńskich Janina Goss oraz szef floty partyjnej centrali PiS i warszawski radny PiS Jacek Cieślikowski.

Od tej pory to Kaczyński podejmował najważniejsze decyzje dotyczące budowy biurowca. Opozycja ocenia, że prezes PiS po prostu prowadził działalność gospodarczą. A to jest sprzeczne z dwoma ustawami - o wykonywaniu mandatu posła i o partiach politycznych.